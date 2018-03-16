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La Conversion, 1093 - Switzerland La Conversion 约¥24,956,407 原货币价格 Fr3,750,000 独立家庭住宅 湖畔 生活方式 山景 生活方式 葡萄酒庄园 生活方式 详情 6 卧室

5 浴室 (5 全卫)

6393 平方英尺 (790.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Cardis Immobilier Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Tiffany Fraenkel-Burrus 41217810141 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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