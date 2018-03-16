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在售 - La Conversion, Switzerland - ¥24,956,407
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La Conversion, 1093 - Switzerland

La Conversion

约¥24,956,407
原货币价格 Fr3,750,000
独立家庭住宅
湖畔 生活方式
山景 生活方式
葡萄酒庄园 生活方式

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  • 6
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 6393
    平方英尺 (790.0 )

房产描述

上市日期: 2016年3月18日

MLS ID: 7537

联系方式

分部：
Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Tiffany Fraenkel-Burrus
41217810141

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代理经纪:
Tiffany Fraenkel-Burrus
41217810141

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