在售 - Hinsdale, IL, United States - ¥11,087,300 免费询盘

Hinsdale, IL, 60521 - United States 220 N. Lincoln 约¥11,087,300 原货币价格 $1,750,000 独立家庭住宅 高尔夫 生活方式 都会生活 生活方式 详情 7 卧室

6 浴室 (6 全卫)

4544 平方英尺 房产描述 IT’S NOT JUST THE LOCATION OF THIS RED BRICK COLONIAL THAT MAKES IT A STELLAR INVESTMENT BUT IT IS THE CRAFTMANSHIP WHICH ALLOWS IT TO STAND OUT. COMPLETELY REBUILT DOWN TO THE STUDS IN 2000, FRONT AND REAR STAIRCASES, TO ALL THREE FLOORS, 3 SUNROOMS, 7 BEDROOMS, AND 5 BATHS. WELCOME TO GENEROUSLY PROPORTIONED ROOMS, WITH SPACE GALORE, AND OUTSTANDING OAK HARDWOODS – NOT ONLY FABULOUS FOR ENTERTAINING BUT MOST DEFINITELY A GOOD KID HOUSE. TRADITIONAL YES…BUT NEVER BORING. DARE TO BE SPONTANEOUS AND USE YOUR DESIGN PANACHE TO PUT YOUR MODERN VISION IN PLAY. 联系方式 分部： Village Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Ginny Stewart +1 6307380077 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间