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在售 - Hinsdale, IL, United States - ¥11,087,300
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Hinsdale, IL, 60521 - United States

220 N. Lincoln

约¥11,087,300
原货币价格 $1,750,000
独立家庭住宅
高尔夫 生活方式
都会生活 生活方式

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  • 7
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 4544
    平方英尺

房产描述

IT’S NOT JUST THE LOCATION OF THIS RED BRICK COLONIAL THAT MAKES IT A STELLAR INVESTMENT BUT IT IS THE CRAFTMANSHIP WHICH ALLOWS IT TO STAND OUT. COMPLETELY REBUILT DOWN TO THE STUDS IN 2000, FRONT AND REAR STAIRCASES, TO ALL THREE FLOORS, 3 SUNROOMS, 7 BEDROOMS, AND 5 BATHS. WELCOME TO GENEROUSLY PROPORTIONED ROOMS, WITH SPACE GALORE, AND OUTSTANDING OAK HARDWOODS – NOT ONLY FABULOUS FOR ENTERTAINING BUT MOST DEFINITELY A GOOD KID HOUSE. TRADITIONAL YES…BUT NEVER BORING. DARE TO BE SPONTANEOUS AND USE YOUR DESIGN PANACHE TO PUT YOUR MODERN VISION IN PLAY.

上市日期: 2016年12月15日

MLS ID: 09694024

联系方式

分部：
Village Sotheby's International Realty
代理经纪:
Ginny Stewart
+1 6307380077

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代理经纪:
Ginny Stewart
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