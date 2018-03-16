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在售 - St-légier-la Chiésaz, Switzerland - ¥16,304,852
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St-légier-la Chiésaz, 1806 - Switzerland

St-légier

约¥16,304,852
原货币价格 Fr2,450,000
独立家庭住宅
绿色生活 生活方式
山景 生活方式

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  • 6
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2690
    平方英尺 (1474.0 )

房产描述

上市日期: 2017年11月22日

MLS ID: 8910

联系方式

分部：
Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Thomas Brunner
41219253356

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代理经纪:
Thomas Brunner
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