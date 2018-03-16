在售 - St-légier-la Chiésaz, Switzerland - ¥16,304,852 免费询盘

St-légier-la Chiésaz, 1806 - Switzerland St-légier 约¥16,304,852 原货币价格 Fr2,450,000 独立家庭住宅 绿色生活 生活方式 山景 生活方式 详情 6 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2690 平方英尺 (1474.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Cardis Immobilier Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Thomas Brunner 41219253356 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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