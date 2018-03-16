高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Marignier, France - ¥6,812,591
免费询盘

Marignier, 74970 - France

地址暂不公布

约¥6,812,591
原货币价格 €875,000
独立家庭住宅
山景 生活方式

详情

  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2583
    平方英尺 (1600.0 )

房产描述

上市日期: 2017年9月19日

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_