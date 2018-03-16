在售 - Marignier, France - ¥6,812,591 免费询盘

Marignier, 74970 - France 地址暂不公布 约¥6,812,591 原货币价格 €875,000 独立家庭住宅 山景 生活方式 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

2583 平方英尺 (1600.0 ) 房产描述 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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