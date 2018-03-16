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在售 - Roxbury, CT, United States - ¥7,406,316
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Roxbury, CT, 06783 - United States

257 Good Hill

约¥7,406,316
原货币价格 $1,169,000
独立家庭住宅
田园生活 生活方式
马场 生活方式
高尔夫 生活方式
历史古迹 生活方式
滑雪 生活方式

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 3450
    平方英尺 (4.67 英亩)

房产描述

CHARMING CAPE W/GATED STONE ENTRY AND LONG LIGHTED DRIVE, VERY PRIVATE PARK LIKE SETTING, SURROUNDED BY LAND TRUST, PANELED LIVING ROOM W/LARGE STONE FIREPLACE, COUNTRY KITCHEN W/CUSTOM CABINETRY FIREPLACE, DINING ROOM W/FRENCH DOORS THAT OPEN TO LOVELY STONE TERRACE W/PERGOLA AND STONE FIRE PIT, FABULOUS GUNITE HEATED SPA, BEAUTIFUL WIDE BOARD FLOORING, FIRST FLOOR MASTER W/CATHEDRAL CEILINGS AND MARBLE BATH, UPPER LEVEL HAS 3 ADDITIONAL BEDROOMS W/2 FULL BATHS. LOWER LEVEL IS COMPLETELY FINISHED W/PANELED WALLS, HUGE STONE FIREPLACE, WINE CELLAR AND HOME THEATER,THE BARN HAS 2/3 BAYS AND ADDITIONAL SPACE, WALK-UP ATTIC AREA, ALL INTERIOR WALLS FINISHED W/BEAD BOARD. THIS HOME OFFERS EXCEPTIONAL DETAILS THROUGHOUT AND WONDERFUL PRIVACY!!!!

上市日期: 2017年1月9日

MLS ID: L10190182

联系方式

分部：
William Pitt Sotheby's International Realty
代理经纪:
Maureen Burmann
+212 8608686600

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代理经纪:
Maureen Burmann
+212 8608686600

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