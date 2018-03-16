在售 - Roxbury, CT, United States - ¥7,406,316 免费询盘

Roxbury, CT, 06783 - United States 257 Good Hill 约¥7,406,316 原货币价格 $1,169,000 独立家庭住宅 田园生活 生活方式 马场 生活方式 高尔夫 生活方式 历史古迹 生活方式 滑雪 生活方式 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

3450 平方英尺 (4.67 英亩) 房产描述 CHARMING CAPE W/GATED STONE ENTRY AND LONG LIGHTED DRIVE, VERY PRIVATE PARK LIKE SETTING, SURROUNDED BY LAND TRUST, PANELED LIVING ROOM W/LARGE STONE FIREPLACE, COUNTRY KITCHEN W/CUSTOM CABINETRY FIREPLACE, DINING ROOM W/FRENCH DOORS THAT OPEN TO LOVELY STONE TERRACE W/PERGOLA AND STONE FIRE PIT, FABULOUS GUNITE HEATED SPA, BEAUTIFUL WIDE BOARD FLOORING, FIRST FLOOR MASTER W/CATHEDRAL CEILINGS AND MARBLE BATH, UPPER LEVEL HAS 3 ADDITIONAL BEDROOMS W/2 FULL BATHS. LOWER LEVEL IS COMPLETELY FINISHED W/PANELED WALLS, HUGE STONE FIREPLACE, WINE CELLAR AND HOME THEATER,THE BARN HAS 2/3 BAYS AND ADDITIONAL SPACE, WALK-UP ATTIC AREA, ALL INTERIOR WALLS FINISHED W/BEAD BOARD. THIS HOME OFFERS EXCEPTIONAL DETAILS THROUGHOUT AND WONDERFUL PRIVACY!!!! 联系方式 分部： William Pitt Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Maureen Burmann +212 8608686600 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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