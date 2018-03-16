在售 - Aix En Provence, France - ¥23,318,527 免费询盘

Aix En Provence, 13100 - France 地址暂不公布 约¥23,318,527 原货币价格 €2,995,000 独立家庭住宅 详情 7 卧室

4 浴室 (4 全卫)

3259 平方英尺 (13000.0 ) 房产描述 Please consult us for further informations. 联系方式 分部： Propriétés de Provence Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Nick johansen +33 +330442278275 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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