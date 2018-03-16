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在售 - Aix En Provence, France - ¥23,318,527
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Aix En Provence, 13100 - France

地址暂不公布

约¥23,318,527
原货币价格 €2,995,000
独立家庭住宅

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  • 7
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 3259
    平方英尺 (13000.0 )

房产描述

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上市日期: 2017年5月16日

联系方式

分部：
Propriétés de Provence Sotheby's International Realty
代理经纪:
Nick johansen
+33 +330442278275

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Propriétés de Provence Sotheby's International Realty
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