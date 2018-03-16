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在售 - Great Neck, NY, United States - ¥7,273,268
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Great Neck, NY, 11021 - United States

21 Ascot Ridge Rd

约¥7,273,268
原货币价格 $1,148,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 11439
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年9月8日

MLS ID: 2969195

联系方式

分部：
Daniel Gale Sotheby's International Realty
代理经纪:
Sarah (Rudi) Friedman
5166430630

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Daniel Gale Sotheby's International Realty
代理经纪:
Sarah (Rudi) Friedman
5166430630

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