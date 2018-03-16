在售 - Great Neck, NY, United States - ¥7,273,268 免费询盘

Great Neck, NY, 11021 - United States 21 Ascot Ridge Rd 约¥7,273,268 原货币价格 $1,148,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫)

11439 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Daniel Gale Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Sarah (Rudi) Friedman 5166430630 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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