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在售 - Paris, France - ¥53,138,213
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Paris, 75005 - France

地址暂不公布

约¥53,138,213
原货币价格 €6,825,000
共管公寓

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  • 3530
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年7月4日

联系方式

分部：
Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty
代理经纪:
Christine Pochon
+33 330144949982

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Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty
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+33 330144949982

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