在售 - Paris, France - ¥53,138,213 免费询盘

Paris, 75005 - France 地址暂不公布 约¥53,138,213 原货币价格 €6,825,000 共管公寓 详情 3530 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Christine Pochon +33 330144949982 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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