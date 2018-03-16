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在售 - Matosinhos, Portugal - ¥7,785,818
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Matosinhos, Portugal

地址暂不公布

约¥7,785,818
原货币价格 €1,000,000
公寓
水景 生活方式

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  • 5
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 2798
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2018年3月14日

MLS ID: 107150083

联系方式

分部：
Portugal Sotheby's International Realty
代理经纪:
Pedro Pinheiro
351919037919

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代理经纪:
Pedro Pinheiro
351919037919

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