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Matosinhos, Portugal 地址暂不公布 约¥7,785,818 原货币价格 €1,000,000 公寓 水景 生活方式 详情 5 卧室

5 浴室 (5 全卫)

2798 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Portugal Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Pedro Pinheiro 351919037919 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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