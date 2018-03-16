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在售 - Rivedoux Plage, France - ¥7,766,354
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Rivedoux Plage, 17940 - France

地址暂不公布

约¥7,766,354
原货币价格 €997,500
独立家庭住宅

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  • 1722
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年10月24日

联系方式

分部：
Saint Louis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Eddie Lalonnier
+33 +330546937226

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+33 +330546937226

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