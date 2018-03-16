高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Ste Marie De Re, France - ¥8,953,691
免费询盘

Ste Marie De Re, 17740 - France

地址暂不公布

约¥8,953,691
原货币价格 €1,150,000
独立家庭住宅
高尔夫 生活方式

详情

  • 5
    卧室
  • 8
    浴室 (8 全卫)
  • 2637
    平方英尺 (1167.0 )

房产描述

上市日期: 2017年3月16日

联系方式

分部：
Saint Louis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Eddie Lalonnier
+33 +330546937226

联系方式

分部：
Saint Louis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Eddie Lalonnier
+33 +330546937226

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_