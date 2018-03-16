在售 - Ste Marie De Re, France - ¥8,953,691 免费询盘

Ste Marie De Re, 17740 - France 地址暂不公布 约¥8,953,691 原货币价格 €1,150,000 独立家庭住宅 高尔夫 生活方式 详情 5 卧室

8 浴室 (8 全卫)

2637 平方英尺 (1167.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Saint Louis Immobilier Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Eddie Lalonnier +33 +330546937226 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间