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在售 - Vila Nova De Gaia, Portugal - ¥6,617,946
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Vila Nova De Gaia, Portugal

地址暂不公布

约¥6,617,946
原货币价格 €850,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 5242
    平方英尺 (2800.0 )

房产描述

上市日期: 2018年3月14日

MLS ID: 107150259

联系方式

分部：
Portugal Sotheby's International Realty
代理经纪:
Pedro Pinheiro
351919037919

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代理经纪:
Pedro Pinheiro
351919037919

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