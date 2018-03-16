在售 - Vila Nova De Gaia, Portugal - ¥6,617,946 免费询盘

Vila Nova De Gaia, Portugal 地址暂不公布 约¥6,617,946 原货币价格 €850,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

5242 平方英尺 (2800.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Portugal Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Pedro Pinheiro 351919037919 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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