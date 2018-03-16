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Gryon, 1882 - Switzerland Gryon 约¥8,651,554 原货币价格 Fr1,300,000 复式 绿色生活 生活方式 山景 生活方式 滑雪 生活方式 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫)

1453 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Cardis Immobilier Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Fabrice Gay-Balmaz +41 21 781 01 43 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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