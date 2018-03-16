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在售 - Gryon, Switzerland - ¥8,651,554
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Gryon, 1882 - Switzerland

Gryon

约¥8,651,554
原货币价格 Fr1,300,000
复式
绿色生活 生活方式
山景 生活方式
滑雪 生活方式

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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 1453
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2016年12月21日

MLS ID: Terra B10

联系方式

分部：
Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Fabrice Gay-Balmaz
+41 21 781 01 43

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