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在售 - La Baule, France - ¥10,105,992
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La Baule, 44500 - France

地址暂不公布

约¥10,105,992
原货币价格 €1,298,000
独立家庭住宅
高尔夫 生活方式

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  • 1
    卧室
  • 1937
    平方英尺 (980.0 )

房产描述

上市日期: 2017年10月27日

联系方式

分部：
Bretagne Sud Sotheby's International Realty
代理经纪:
Jacques Dobrowolski
+33 +330240118312

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Bretagne Sud Sotheby's International Realty
代理经纪:
Jacques Dobrowolski
+33 +330240118312

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