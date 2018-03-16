在售 - La Baule, France - ¥10,105,992 免费询盘

La Baule, 44500 - France 地址暂不公布 约¥10,105,992 原货币价格 €1,298,000 独立家庭住宅 高尔夫 生活方式 详情 1 卧室

1937 平方英尺 (980.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Bretagne Sud Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Jacques Dobrowolski +33 +330240118312 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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