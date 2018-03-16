高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Paris, France - ¥61,507,968
免费询盘

Paris, 75017 - France

地址暂不公布

约¥61,507,968
原货币价格 €7,900,000
独立家庭住宅

详情

  • 6996
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2016年12月21日

联系方式

分部：
Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty
代理经纪:
Fabrice le Ruyet
+33 0033144949989

联系方式

分部：
Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty
代理经纪:
Fabrice le Ruyet
+33 0033144949989

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_