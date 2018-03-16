在售 - Paris, France - ¥61,507,968 免费询盘

Paris, 75017 - France 地址暂不公布 约¥61,507,968 原货币价格 €7,900,000 独立家庭住宅 详情 6996 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Fabrice le Ruyet +33 0033144949989 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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