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在售 - Mayens-de-la-zour (savièse), Switzerland - ¥18,301,365
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Mayens-de-la-zour (savièse), 1965 - Switzerland

Mayens-de-la-zour (savièse)

约¥18,301,365
原货币价格 Fr2,750,000
独立家庭住宅
山景 生活方式

详情

  • 4
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 4499
    平方英尺 (4289.0 )

房产描述

上市日期: 2017年1月12日

MLS ID: 8514

联系方式

分部：
Cardis Immobilier Sotheby's International Realty
代理经纪:
Stéphane Junod
41219628665

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代理经纪:
Stéphane Junod
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