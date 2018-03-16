在售 - Mayens-de-la-zour (savièse), Switzerland - ¥18,301,365 免费询盘

Mayens-de-la-zour (savièse), 1965 - Switzerland Mayens-de-la-zour (savièse) 约¥18,301,365 原货币价格 Fr2,750,000 独立家庭住宅 山景 生活方式 详情 4 卧室

6 浴室 (6 全卫)

4499 平方英尺 (4289.0 ) 房产描述 联系方式 分部： Cardis Immobilier Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: Stéphane Junod 41219628665 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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