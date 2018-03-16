在售 - Saint-bruno-de-montarville, QC, Canada - ¥7,012,147 免费询盘

Saint-bruno-de-montarville, QC, J3V0B1 - Canada 353 Boul. Clairevue E., Apt. 4502 约¥7,012,147 原货币价格 $1,450,000 共管公寓 详情 2 卧室

2 浴室 (2 全卫)

1967 平方英尺 房产描述 联系方式 分部： Sotheby's International Realty Quebec 了解更多信息 代理经纪: Martin Bilodeau 4388711030 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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