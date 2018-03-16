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在售 - Saint-bruno-de-montarville, QC, Canada - ¥7,012,147
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Saint-bruno-de-montarville, QC, J3V0B1 - Canada

353 Boul. Clairevue E., Apt. 4502

约¥7,012,147
原货币价格 $1,450,000
共管公寓

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1967
    平方英尺

房产描述

上市日期: 2017年11月22日

MLS ID: 20358401

联系方式

分部：
Sotheby's International Realty Quebec
代理经纪:
Martin Bilodeau
4388711030

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代理经纪:
Martin Bilodeau
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