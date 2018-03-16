高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Fort Lauderdale, United States - 请联系我们或经纪人查询价格
免费询盘

Fort Lauderdale, 33301 - United States

约请联系我们或经纪人查询价格
独立家庭住宅

详情

  • 6
    卧室
  • 8
    浴室 (8 全卫)

房产描述

Intracoastal Waterfront

MLS ID: 1305141650000884

联系方式

分部：
Esslinger-Wooten-Maxwell, Inc., Realtors
代理经纪:
Esslinger-Wooten-Maxwell, Inc., Realtors

联系方式

分部：
Esslinger-Wooten-Maxwell, Inc., Realtors
代理经纪:
Esslinger-Wooten-Maxwell, Inc., Realtors

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_