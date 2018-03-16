在售 - Grossouvre, France - ¥11,990,161 免费询盘

Grossouvre, 18600 - France 约¥11,990,161 原货币价格 €1,540,000 独立家庭住宅 详情 10 卧室 房产描述 REAL ESTATE Centre in France, 联系方式 经纪公司： CMN IMMO 了解更多信息 代理经纪: CMN IMMO 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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