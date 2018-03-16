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在售 - Grossouvre, France - ¥11,990,161
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Grossouvre, 18600 - France

约¥11,990,161
原货币价格 €1,540,000
独立家庭住宅

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  • 10
    卧室

房产描述

REAL ESTATE Centre in France,

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CMN IMMO
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