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在售 - Montfort L Amaury, France - ¥16,342,433
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Montfort L Amaury, 78490 - France

约¥16,342,433
原货币价格 €2,099,000
独立家庭住宅

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  • 7
    卧室

房产描述

HouseGeneral condition GoodEnvironmentTaxesSpecial FeaturesRooms

联系方式

经纪公司：
AGENCE DUCHESSE ANNE
代理经纪:
AGENCE DUCHESSE ANNE
+33 (0)1 34 86 00 03

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