在售 - Palm Jumeirah, United Arab Emirates - ¥112,134,512 免费询盘

Palm Jumeirah, United Arab Emirates Signature And Garden Home Villa, Frond L, Palm Jumeirah, Dubai, Uae 约¥112,134,512 原货币价格 $17,699,115 详情 11 卧室

13 浴室 (13 全卫)

12000 平方英尺 (12000.0 平方英尺) 房产描述 An estate on the tip of L frond 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Anne Ogilvie +971 4 426 7687 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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