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在售 - Palm Jumeirah, United Arab Emirates - ¥112,134,512
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Palm Jumeirah, United Arab Emirates

Signature And Garden Home Villa, Frond L, Palm Jumeirah, Dubai, Uae

约¥112,134,512
原货币价格 $17,699,115

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  • 11
    卧室
  • 13
    浴室 (13 全卫)
  • 12000
    平方英尺 (12000.0 平方英尺)

房产描述

An estate on the tip of L frond

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Anne Ogilvie
+971 4 426 7687

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