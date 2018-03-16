在售 - Covington, LA, United States - ¥10,453,740 免费询盘

Covington, LA, 70433 - United States 1 Cardinal Rd Tchefuncta Club Estates 约¥10,453,740 原货币价格 $1,650,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

5.5 浴室 (4 全卫, 3 半卫)

6697 平方英尺 (1.5 英亩) 房产描述 MAGNIFICENT PLANTATION In Tchefuncta Club Estates situated on two prime golf course lots, fully renovated and a beautiful swimming pool. 联系方式 分部： Latter & Blum, INC/REALTORS ERA 了解更多信息 代理经纪: Stevie Mack (985)630-1934 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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