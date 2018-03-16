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在售 - Covington, LA, United States - ¥10,453,740
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Covington, LA, 70433 - United States

1 Cardinal Rd Tchefuncta Club Estates

约¥10,453,740
原货币价格 $1,650,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 5.5
    浴室 (4 全卫, 3 半卫)
  • 6697
    平方英尺 (1.5 英亩)

房产描述

MAGNIFICENT PLANTATION In Tchefuncta Club Estates situated on two prime golf course lots, fully renovated and a beautiful swimming pool.

上市日期: 2013年8月13日

MLS ID: 962312

联系方式

分部：
Latter & Blum, INC/REALTORS ERA
代理经纪:
Stevie Mack
(985)630-1934

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分部：
Latter & Blum, INC/REALTORS ERA
代理经纪:
Stevie Mack
(985)630-1934

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