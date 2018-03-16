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Midlevels West, Hong Kong 约¥52,525,955 原货币价格 $8,290,604 其他 详情 3 卧室

3 浴室 (3 全卫) 房产描述 Spacious apartment close to Midlevels escalator 联系方式 分部： Landscope 了解更多信息 代理经纪: Kitty Tam +852 90353732 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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