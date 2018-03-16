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在售 - Midlevels West, Hong Kong - ¥52,525,955
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Midlevels West, Hong Kong

约¥52,525,955
原货币价格 $8,290,604
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  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)

房产描述

Spacious apartment close to Midlevels escalator

MLS ID: F1704260244700155

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Kitty Tam
+852 90353732

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