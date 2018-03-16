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在售 - Pokfulam, Hong Kong - ¥111,516,645
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Pokfulam, Hong Kong

约¥111,516,645
原货币价格 $17,601,591
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  • 5
    卧室
  • 4.5
    浴室 (4 全卫, 1 半卫)

房产描述

Unique 5-bedroom waterfront apartment with huge living-dining area

MLS ID: F1711270838700003

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Josephine Yuen
+852 61881398

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