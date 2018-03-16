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Russia Moscow, Efremova Ulitsa, 19 约¥41,168,728 原货币价格 $6,498,000 公寓 详情 3 卧室

4 浴室 (4 全卫)

342.0 英亩 房产描述 Property for sale in Plyushchikha district, Moscow 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - City properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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