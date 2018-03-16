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在售 - Russia - ¥13,322,879
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Russia

"azarovo", Rublevo-uspenskoe Highway, 20 Km.

约¥13,322,879
原货币价格 $2,102,860
联排别墅

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  • 7
    卧室
  • 9
    浴室 (9 全卫)
  • 802.0
    英亩

房产描述

Property in the settlement "Azarovo" is offered for Sale

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - Country properties
+74959810000

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