在售 - Russia - ¥13,322,879 免费询盘

Russia "azarovo", Rublevo-uspenskoe Highway, 20 Km. 约¥13,322,879 原货币价格 $2,102,860 联排别墅 详情 7 卧室

9 浴室 (9 全卫)

802.0 英亩 房产描述 Property in the settlement "Azarovo" is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - Country properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间