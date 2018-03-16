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Russia Land Plot In Leninskoe, Vyborgskiy District 约¥13,322,879 原货币价格 $2,102,860 土地 房产描述 Land plot in the settlement Leninskoe is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Saint-Petersburg - Residential properties +78123632222 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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