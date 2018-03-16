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在售 - Russia - ¥13,322,879
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Russia

Land Plot In Leninskoe, Vyborgskiy District

约¥13,322,879
原货币价格 $2,102,860
土地

房产描述

Land plot in the settlement Leninskoe is offered for Sale

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经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Saint-Petersburg - Residential properties
+78123632222

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