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Russia "rezidentsiya Rublevo", Novorizhskoe Highway, 1 Km. 约¥10,214,203 原货币价格 $1,612,192 联排别墅 详情 484.0 英亩 房产描述 Property in the settlement "Rezidentsiya Rublevo" is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - Country properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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