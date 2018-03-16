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在售 - Russia - ¥10,214,203
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Russia

"rezidentsiya Rublevo", Novorizhskoe Highway, 1 Km.

约¥10,214,203
原货币价格 $1,612,192
联排别墅

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  • 483.0
    英亩

房产描述

Property in the settlement "Rezidentsiya Rublevo" is offered for Sale

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经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - Country properties
+74959810000

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