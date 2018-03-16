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29679 - Spain Benahavis, Malaga 约¥18,424,925 原货币价格 $2,908,158 详情 6 卧室

5 浴室 (5 全卫)

578.93 英亩 房产描述 Modern Villa with Panoramic Sea Views in Los Flamingos Golf 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Mark Harvey +44 20 7861 5034 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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