高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Bouches-du-rhone, France - ¥9,016,452
免费询盘

Bouches-du-rhone, 13080 - France

Aix En Provence, Bouches-du-rhone

约¥9,016,452
原货币价格 $1,423,141

详情

  • 6
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2314
    平方英尺 (2314.0 平方英尺)

房产描述

Charming villa with pool for sale In the center of Aix en Provence

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_