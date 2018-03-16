在售 - Bouches-du-rhone, France - ¥9,016,452 免费询盘

Bouches-du-rhone, 13080 - France Aix En Provence, Bouches-du-rhone 约¥9,016,452 原货币价格 $1,423,141 详情 6 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2314 平方英尺 (2314.0 平方英尺) 房产描述 Charming villa with pool for sale In the center of Aix en Provence 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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