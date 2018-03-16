在售 - Russia - ¥22,174,600 免费询盘

Russia "razdory", Rublevo-uspenskoe Highway, 5 Km. 约¥22,174,600 原货币价格 $3,500,000 农场/农庄 详情 4 卧室

5 浴室 (5 全卫)

700.0 英亩 房产描述 Property in the settlement "Razdory" is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - Country properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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