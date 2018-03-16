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Russia "lisiy Nos", Kurortnyy District 约¥16,653,599 原货币价格 $2,628,575 农场/农庄 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫)

310.0 英亩 房产描述 Property in the settlement "Lisiy Nos" is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Saint-Petersburg - Residential properties +78123632222 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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