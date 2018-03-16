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在售 - Vaucluse, France - ¥7,448,372
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Vaucluse, 84210 - France

Pernes Les Fontaines, Vaucluse, Provence

约¥7,448,372
原货币价格 $1,175,638
农场/农庄

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  • 7
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 3337
    平方英尺 (3337.0 平方英尺)

房产描述

Beautiful farmhouse for sale in Provence with lovely gardens

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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