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Vaucluse, 84210 - France Pernes Les Fontaines, Vaucluse, Provence 约¥7,448,372 原货币价格 $1,175,638 农场/农庄 详情 7 卧室

3 浴室 (3 全卫)

3337 平方英尺 (3337.0 平方英尺) 房产描述 Beautiful farmhouse for sale in Provence with lovely gardens 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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