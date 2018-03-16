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在售 - Malaysia - ¥7,460,143
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47120 - Malaysia

Jalan Elitis Malar Hijau, Valencia Sg Buloh, Selangor

约¥7,460,143
原货币价格 $1,177,496

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  • 7
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)

房产描述

Perfectly well-maintained double storey detached house for sale

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Ben Ng (REN 01053)
017 466 1566

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