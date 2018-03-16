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Hong Kong Tung Shan Terrace, Mid-levels East 约¥15,353,699 原货币价格 $2,423,401 公寓 详情 2 卧室

2 浴室 (2 全卫)

1090 平方英尺 (1090.0 平方英尺) 房产描述 Sole Agent at Tung Shan Terrace 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Athen Ng +852 2846 7110 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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