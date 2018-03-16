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在售 - Hong Kong - ¥15,353,699
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Hong Kong

Tung Shan Terrace, Mid-levels East

约¥15,353,699
原货币价格 $2,423,401
公寓

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 1090
    平方英尺 (1090.0 平方英尺)

房产描述

Sole Agent at Tung Shan Terrace

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Athen Ng
+852 2846 7110

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