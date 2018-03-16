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Alpes Maritimes, 06400 - France Cannes, Alpes Maritimes, Cote D'azur 约请联系我们或经纪人查询价格 详情 7 卧室

6 浴室 (6 全卫)

9149 平方英尺 (9149.0 平方英尺) 房产描述 Sensational luxury villa for sale in Cannes with sea views 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Edward de Mallet Morgan +44 20 7861 1553 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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