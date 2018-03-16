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在售 - Alpes Maritimes, France - 请联系我们或经纪人查询价格
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Alpes Maritimes, 06400 - France

Cannes, Alpes Maritimes, Cote D'azur

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  • 7
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 9149
    平方英尺 (9149.0 平方英尺)

房产描述

Sensational luxury villa for sale in Cannes with sea views

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经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Edward de Mallet Morgan
+44 20 7861 1553

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