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在售 - Russia - ¥12,278,392
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Russia

Land Plot In Nikolskaya Sloboda, Novorizhskoe Highway, 9 Km.

约¥12,278,392
原货币价格 $1,938,000
土地

房产描述

Land plot in the settlement Nikolskaya sloboda is offered for Sale

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经纪公司：
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Moscow - Country properties
+74959810000

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