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Russia Land Plot In Nikolskaya Sloboda, Novorizhskoe Highway, 9 Km. 约¥12,278,392 原货币价格 $1,938,000 土地 房产描述 Land plot in the settlement Nikolskaya sloboda is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - Country properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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