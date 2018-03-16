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Russia Beregovaya Ulitsa, 4 Corp. 8 约¥22,668,003 原货币价格 $3,577,878 土地 详情 4 卧室

3 浴室 (3 全卫) 房产描述 Property for sale in Pokrovskoe-Streshnevo district, Moscow 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - City properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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