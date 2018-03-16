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在售 - Russia - ¥22,668,003
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Russia

Beregovaya Ulitsa, 4 Corp. 8

约¥22,668,003
原货币价格 $3,577,878
土地

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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)

房产描述

Property for sale in Pokrovskoe-Streshnevo district, Moscow

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - City properties
+74959810000

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