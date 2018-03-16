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在售 - Russia - ¥24,161,444
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Russia

Moscow, Kadashevskiy 3-y Pereulok, 5 Str. 1

约¥24,161,444
原货币价格 $3,813,600
公寓

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  • 3
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 272.0
    英亩

房产描述

Property for sale in Zamoskvoreche district, Moscow

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - City properties
+74959810000

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