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在售 - Russia - ¥9,391,259
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Russia

Moscow, Minskaya Ulitsa, 1А

约¥9,391,259
原货币价格 $1,482,300
公寓

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  • 2
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)
  • 164.0
    英亩

房产描述

Property for sale in Ramenki district, Moscow

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - City properties
+74959810000

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