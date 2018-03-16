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在售 - Russia - ¥8,271,284
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Russia

"rozhdestvenno", Podushkinskoe Highway, 8 Km.

约¥8,271,284
原货币价格 $1,305,525
农场/农庄

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  • 3
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 584.0
    英亩

房产描述

Property in the settlement "Rozhdestvenno" is offered for Sale

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - Country properties
+74959810000

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