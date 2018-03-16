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Russia St. Peterburg, Moyka Embankment, 102 约请联系我们或经纪人查询价格 公寓 详情 2 卧室

3 浴室 (3 全卫)

166.0 英亩 房产描述 Property for sale in Zolotoy treugolnik district, St. Peterburg 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Saint-Petersburg - Residential properties +78123632222 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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