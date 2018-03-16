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St. Peterburg, Moyka Embankment, 102

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  • 2
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 166.0
    英亩

房产描述

Property for sale in Zolotoy treugolnik district, St. Peterburg

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经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Saint-Petersburg - Residential properties
+78123632222

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