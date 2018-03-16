高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Alpes Maritimes, France - ¥18,816,947
免费询盘

Alpes Maritimes, 06250 - France

Mougins, Alpes Maritimes, Cote D'azur

约¥18,816,947
原货币价格 $2,970,034

详情

  • 5
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 2691
    平方英尺 (2691.0 平方英尺)

房产描述

Charming 5 bedroom villa for sale in Mougins with sea views

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_