在售 - Alpes Maritimes, France - ¥18,816,947 免费询盘

Alpes Maritimes, 06250 - France Mougins, Alpes Maritimes, Cote D'azur 约¥18,816,947 原货币价格 $2,970,034 详情 5 卧室

3 浴室 (3 全卫)

2691 平方英尺 (2691.0 平方英尺) 房产描述 Charming 5 bedroom villa for sale in Mougins with sea views 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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