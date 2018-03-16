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Russia "troitse-lykovo", Novorizhskoe Highway, 1 Km. 约¥25,535,515 原货币价格 $4,030,481 农场/农庄 详情 5 卧室

6 浴室 (6 全卫)

1200.0 英亩 房产描述 Property in the settlement "Troitse-Lykovo" is offered for Sale 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Moscow - Country properties +74959810000 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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