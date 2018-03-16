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在售 - Russia - ¥9,992,159
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Russia

"leynhausy Ilynka", Il'inskoe Highway, 12 Km.

约¥9,992,159
原货币价格 $1,577,145
联排别墅

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  • 4
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)

房产描述

Property in the settlement "Leynhausy Ilynka" is offered for Sale

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - Country properties
+74959810000

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