在售 - Seattle, WA, United States - ¥9,028,230 免费询盘

Seattle, WA, 98121 - United States 2100 3rd Ave #2203 约¥9,028,230 原货币价格 $1,425,000 共管公寓 详情 2 卧室

1.5 浴室 房产描述



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