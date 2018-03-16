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在售 - Seattle, WA, United States - ¥9,028,230
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Seattle, WA, 98121 - United States

2100 3rd Ave #2203

约¥9,028,230
原货币价格 $1,425,000
共管公寓

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  • 2
    卧室
  • 1.5
    浴室

房产描述



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MLS ID: 1220537

联系方式

经纪公司：
Zip Realty Residential Brokerage
代理经纪:
Barb Fotheringill
4255221328

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