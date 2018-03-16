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在售 - Rotterdam, Netherlands - ¥13,307,115
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Rotterdam, 3066RA - Netherlands

Kralingseweg 278

约¥13,307,115
原货币价格 $2,100,371
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  • 5
    卧室
  • 3767
    平方英尺 (0.09 英亩)

房产描述

MLS ID: F1711250029700001

联系方式

分部：
Residence 365 B.V.
代理经纪:
Leslie D.T. de Ruiter
+31 10 22 508 22

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