在售 - Rotterdam, Netherlands - ¥13,307,115 免费询盘

Rotterdam, 3066RA - Netherlands Kralingseweg 278 约¥13,307,115 原货币价格 $2,100,371 其他 详情 5 卧室

3767 平方英尺 (0.09 英亩) 房产描述 联系方式 分部： Residence 365 B.V. 了解更多信息 代理经纪: Leslie D.T. de Ruiter +31 10 22 508 22 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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