在售 - Hilversum, Netherlands - ¥11,768,357 免费询盘

Hilversum, 1213TA - Netherlands Plataanweg 2 约¥11,768,357 原货币价格 $1,857,496 其他 详情 4 卧室

4197 平方英尺 (0.1 英亩) 房产描述 联系方式 分部： Residence 365 B.V. 了解更多信息 代理经纪: Leslie D.T. de Ruiter +31 10 22 508 22 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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