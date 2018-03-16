在售 - Amsterdam, Netherlands - ¥10,936,965 免费询盘

Amsterdam, 1075GG - Netherlands Valeriusstraat 162 3 约¥10,936,965 原货币价格 $1,726,271 公寓 详情 2 卧室

1377 平方英尺 (0.03 英亩) 房产描述 联系方式 分部： Residence 365 B.V. 了解更多信息 代理经纪: Hellen Groen-de Leijer +31 20 671 7272 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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