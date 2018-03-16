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在售 - Amsterdam, Netherlands - ¥10,936,965
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Amsterdam, 1075GG - Netherlands

Valeriusstraat 162 3

约¥10,936,965
原货币价格 $1,726,271
公寓

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  • 2
    卧室
  • 1377
    平方英尺 (0.03 英亩)

房产描述

MLS ID: F1711240028700003

联系方式

分部：
Residence 365 B.V.
代理经纪:
Hellen Groen-de Leijer
+31 20 671 7272

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